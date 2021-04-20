Минздрав Южной Кореи заявил о намерении вакцинировать 3 млн граждан до конца апреля

СЕУЛ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Корея планируют привить от коронавируса до конца апреля не менее 3 млн жителей страны, а до конца июня не менее 12 млн. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль, выступая на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

"Такая цель, поставленная перед органами здравоохранения правительством, должна быть достигнута, несмотря на трудности с поставками вакцин, которые отмечаются сейчас во всем мире", - подчеркнул министр. Он указал, что до конца апреля по всей стране будут работать в общей сложности 264 центра вакцинации, что должно обеспечить достижение необходимых показателей.

Чиновник также выразил обеспокоенность тем, что на прошлой неделе среднее количество новых случаев заражения составляло 621 в день - на 42 больше, чем неделей ранее. Это свидетельствует о том, что население страны не всегда соблюдает карантинные требования, в том числе социальную дистанцию и масочный режим, указал он.

Кроме того, не все пациенты с симптомами респираторных заболеваний сдают диагностические тесты, что приводит к распространению инфекции. "Санитарно-эпидемиологические нормы должны соблюдаться при любых обстоятельствах", - подчеркнул Квон Док Чхоль.

По данным властей, по состоянию на 18 апреля с момента начала два месяца назад в стране кампании вакцинации прививки сделаны 1,517 млн человек, или 2,92% населения. Две дозы вакцины получили 60,5 тыс. граждан.