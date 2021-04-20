В воздушной части парада Победы в Улан-Удэ примут участие 10 самолетов и вертолетов

УЛАН-УДЭ, 20 апреля. /ТАСС/. Авиационная группа - 10 вертолетов и самолетов - примет участие в воздушной части парада Победы в честь 76-летия Великой Отечественной войне в Улан-Удэ. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Впервые в авиачасти парада войск Улан-Удэнского гарнизона 9 мая примут участие ударные вертолеты Ми-24, транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ. Помимо вертолетов, в мероприятии планируется задействовать истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25СМ - всего 10 единиц", - сообщили в ВВО.

Всего в параде войск Улан-Удэнского гарнизона примут участие около 1,5 тыс. человек, в том числе 1,1 тыс. военнослужащих Вооруженных сил России.

По главной площади Улан-Удэ пройдет механизированная колонна - более 50 единиц военной техники. Ее возглавит легендарный танк Т-34. Впервые по главной площади города пройдет бесствольная система залпового огня времен Великой Отечественной войны БМ-13 "Катюша" и тяжелый танк ИС-2 "Иосиф Сталин".

В 2020 году из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Великой Победы прошел с ограниченным количеством зрителей. С площади Советов была организована трансляция в соцсетях и на местных телеканалах. Также 9 мая в прошлом году в небе над Улан-Удэ на низкой высоте пролетели четыре сверхманеврененных истребителя СУ-30СМ.