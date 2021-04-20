В Петропавловске-Камчатском задержали судно "Порт Мэй"

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Российское судно "Порт Мэй" задержано в порту Петропавловск-Камчатский из-за долга по зарплате и 38 нарушений, которые обнаружили на борту портовые инспекторы. На борт доставлены запасы продуктов, частично погашен долг перед моряками, капитан госпитализирован после конфликта с судовладельцем, сообщил ТАСС во вторник председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

Неделю назад судно прибыло в Петропавловск-Камчатский. Перед этим "Порт Мэй" пережидал шторм на рейде северо-восточной части Камчатского залива. Суханов ранее сообщал, что во время шторма судно потеряло якорь, второй сильно изношен, в нерабочем состоянии находится динамо-машина, на борту истощились запасы продуктов, воды и топлива.

"Капитан [судна] подал морской протест капитану порта в связи с тем, что на борту отсутствуют продукты, вода. Привезли им воду, привезли продукты. Прибыл судовладелец <...> в результате стычки судовладельца и капитана судна капитана кладут в больницу, у него перелом челюсти <...> [На судно] прибыли порт-стейт-инспекторы, которые выставили 38 замечаний по судну, плюс задолженность по зарплате. <...> Судно не будет выпущено [из порта] до тех пор, пока все 38 замечаний не будут исправлены и не будет полностью выплачена заработная плата", - сообщил Суханов.

Он добавил, что экипажу выплатили около 40% задолженности по зарплате, остаток долга составляет сейчас около 1 млн рублей. Судовладелец находится на борту, также там находятся сотрудники правоохранительных органов. Пять членов экипажа списались с судна и уехали домой без замены, всего же на борту находилось 17 моряков.

О судне

Суханов сообщил о задержании судна на Камчатке из-за долга по зарплате 6 апреля, тогда судно стояло на рейде поселка Тиличики. Переждав шторм в Камчатском заливе, "Порт Мэй" направился в Петропавловск-Камчатский, чтобы попросить помощи в порту. С Камчатки судно должно было отправиться в порт Находка в Приморье, но капитан отказался туда идти из-за высоких рисков для судна и экипажа.

Ранее Суханов, ссылаясь на коллективное обращение моряков, сообщил ТАСС, что долг судовладельца перед экипажем за три месяца составляет 1,85 млн рублей. Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело.

Судно "Порт Мэй" построено в 1992 году в Турции. Судно приписано к сахалинскому порту Холмск, судовладелец - компания "Вип строй холдинг" из Южно-Сахалинска. Экипаж - 17 человек, все россияне, жители Дальнего Востока. Год назад теплоход был задержан в порту Находка из-за жалоб экипажа на долги по зарплате и плохое обеспечение продуктами.