В Бразилии испытают еще одну китайскую вакцину от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 апреля. /ТАСС/. Бразилия примет участие в клинических испытаниях препарата от коронавирусной инфекции нового типа, разработанного китайской Sichuan Clover Biopharmaceuticals. Соответствующее разрешение выдано в понедельник Национальным агентством по санитарному надзору южноамериканской республики (Anvisa).

"Вакцина-кандидат (SCB-2019) представляет собой рекомбинантный белок на основе слияния spike-белка вируса SARS-CoV-2 с добавлением [иммуностимулятора] CpG 1018/Alum и требует двух инъекций с интервалом в 22 дня между дозами", - сообщила пресс-служба фармрегулятора.

Как уточняется, для участия в двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании планируется задействовать свыше 12 тыс. волонтеров-бразильцев. Помимо крупнейшего южноамериканского государства, испытания препарата также пройдут в Бельгии, Великобритании, Испании, Китае, Польше и ЮАР.

Отмечается, что это уже шестое клиническое исследование вакцины-кандидата от COVID-19 в Бразилии. Ранее в стране успешно прошли испытания вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также китайский препарат Coronavac, разработанный Sinovac Biotech. Кроме того, регулятор также выдал разрешение на исследование вакцин Pfizer, Janssen и Medicago. Проведение национального этапа клинических испытаний препаратов от COVID-19 ранее было обязательным условием его дальнейшей регистрации регулятором, впоследствии данное требование было упразднено.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. В рамках прививочной кампании используются препараты AstraZeneca и Sinovac Biotech. Почти 9 млн человек уже привились обеими дозами вакцины, еще 24,7 млн ввели одну. По данным Минздрава, порядка 1,5 млн человек, получив первую дозу вакцины, не ревакцинировались вторым компонентом препарата.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (почти 14 млн человек). По числу летальных исходов (около 375 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.