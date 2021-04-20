В Таиланде планируют разрешить бессимптомным пациентам с коронавирусом изолироваться дома

БАНГКОК, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Таиланда на фоне роста числа инфицированных коронавирусом готовит план, позволяющий бессимптомным пациентам изолироваться дома. На данный момент власти настаивают на прохождении лечения или карантина при подтверждении инфекции в больницах или полевых госпиталях.

Согласно инициативе, лечебные учреждения могут рассмотреть вопрос о разрешении пациентам с COVID-19 без симптомов лечиться дома, хотя и с рядом условий. Прохождение самоизоляции рекомендуется только в том случае, если у зараженных не проявятся другие симптомы. Кроме того, они должны будут находиться в таком карантине целый месяц, пишет во вторник газета Bangkok Post. Это решение рассматривается на фоне растущей обеспокоенности по поводу быстрого заполнения больничных коек инфицированными.

Предполагается, что для прохождения самоизоляции пациенты с COVID-19 должны быть бессимптомными, в возрасте до 40 лет и не относиться к категории страдающих ожирением и (или) не иметь другие проблемы со здоровьем. Речь идет о хронической обструктивной болезни легких, хроническом заболевании почек, ишемической болезни сердца, инсульте или других заболеваниях, которые врачи считают небезопасными. Пациенты также должны дать согласие на домашнюю изоляцию, и если они проживают в многоквартирных домах или в общежитиях, получить у администрации здания одобрение на прохождение карантина. Больницам необходимо будет проверять таких пациентов на регулярной основе в течение 14 дней и госпитализировать их в случае ухудшения состояния.

Вместе с тем в Минздраве продолжают настаивать, что в самоизоляции пока нет необходимости, поскольку как минимум 3 тыс. из 9,3 тыс. коек все еще доступны, а опасения по поводу текущей ситуации связаны с долгим ожиданием мест, нежели с их нехваткой. Ежедневно в стране фиксируется в среднем 1,5 тыс. инфицированных.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 43,7 тыс., вылечились более 28,7 тыс. человек, умерли 104 пациента. С 28 февраля в стране началась вакцинация препаратом производства китайской компании Sinovac Biotech. Режим чрезвычайного положения продлен до 31 мая.