Первый в 2021 году форум "Сообщество" пройдет в мае во Владикавказе

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Форумы "Сообщество" возобновляют работу в российских регионах в очном формате, первое мероприятие пройдет в мае во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба ОП РФ во вторник.

"Традиционные форумы "Сообщество", организуемые Общественной палатой РФ, снова начинают свою работу в регионах России после года пандемии. В 2021 году форумы "Сообщество" пройдут в Владикавказе (май), Твери (июнь), Саранске (август) и Хабаровске (сентябрь). Итоговый форум "Сообщество" пройдет в Москве в начале ноября", - говорится в сообщении.

Секретарь ОП РФ Лидия Михеева напомнила, что палата в прошлом году успела провести только один региональный форум "Сообщество", который состоялся в начале марта в Кургане. "А затем нам пришлось приостановить форумную кампанию из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Отрадно, что благодаря героическим усилиям медиков и разумно выстроенной политике на местах мы постепенно можем возвращаться к прежней жизни и активности. И в этом году Общественная палата РФ возобновляет работу форумов "Сообщество" в регионах России", - отметила Михеева.

По ее словам, форумы пройдут с соблюдением рекомендаций эпидемиологов. "Форумы "Сообщество" - это то место, где участники обсуждают наболевшие проблемы и находят для них эффективные решения. Прошедший год показал нам острую нехватку такого формата взаимодействия. Сейчас мы будем стараться наверстать упущенное за 2020 год, тем более что перед нами стоят важные для общества вопросы", - добавила секретарь ОП.

В палате подчеркнули, что в повестку региональных форумов "Сообщество" включены вопросы преодоления последствий пандемии, обеспечения социального благополучия россиян, реализации и корректировки нацпроектов, общественного наблюдения за предстоящими выборами и другие. Главные темы каждого форума будут определены в ближайшее время, уточнили в ОП.

Форум "Сообщество" был учрежден Общественной палатой РФ в 2015 году как площадка для диалога представителей общества, власти и бизнеса о сотрудничестве, разработке и реализации социальных проектов в России. Основная цель "Сообщества" состоит в анализе состояния гражданского общества в России, выявлении социально ориентированных практик некоммерческих организаций (НКО) и распространении наиболее успешных из них, а также в обсуждении существующих проблем общества и путей их решения.