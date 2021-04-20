Около 150 человек станут участниками поисковых работ во время акции "Сталинград-2021"

ВОЛГОГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Поисковые работы, которые будут проводиться с 20 апреля по 8 мая под Волгоградом в рамках патриотической акции "Сталинград-2021", посвященной поиску и перезахоронению погибших в Сталинградской битве, объединят около 150 человек из России и стран Европы. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального отделения организации "Поисковое движение России" в Волгоградской области Андрей Орешкин.

"Разбит полевой лагерь для ведения археологических раскопок - поиска неизвестных захоронений не погребенных останков советских солдат периода Сталинградской битвы в Городищенском районе Волгоградской области. На этих территориях происходила операция "Кольцо", в которой погибло большое количество бойцов. Раскопки с участием французских исследователей пройдут с 20 по 30 апреля, мы же будем их продолжать по 8 мая. Поисковые работы к концу апреля объединят порядка 150 человек", - сказал он.

Для волгоградских поисковиков это постоянная деятельность, ежегодно в местах Сталинградской битвы обнаруживается около 1 тыс. погибших советских солдат. Присоединившиеся к акции французские исследователи пожелали почтить память защитников Сталинграда, которым удалось ценой жизни повернуть немецкие, румынские и итальянские войска обратно в Европу, что способствовало победе над фашизмом. Они смогут на месте оценить масштаб сражения, сыгравшего такую значительную роль в истории, пояснил собеседник агентства.

"Франция - единственная страна Европы, где есть большое число локаций с упоминанием Сталинграда. Поиски будут освещаться иностранными СМИ, это отразится на сохранении памяти о войне у молодого поколения. Участниками акции станут французские историки, исследователи, антропологи, археологи, студенты-историки, для которых это будет хороший опыт. Планируется, что приедут также потомки бывшего президента Франции Шарля де Голля", - добавил Орешкин.

Проект "Сталинград-2021" реализуется Фондом развития русско-французских исторических инициатив совместно с Минобороны РФ, Минкультуры РФ, властями Волгоградской области, а также Национальным центром научных исследований (Франция) и Национальным институтом превентивных археологических исследований (Франция). Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.