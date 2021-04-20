Социальные выплаты оленеводам Колымы выросли на треть

ТАСС, 20 апреля. Депутаты Магаданской областной думы повысили на 33% социальные выплаты оленеводам и сотрудникам перевалочных баз региона. Теперь эта сумма составляет 8 тыс. рублей в месяц, сообщил во вторник ТАСС председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов.

Повышение размера выплаты имеет большое значение для оленеводов, так как она не индексировалась с 2016 года. Благодаря увеличению выплат в регионе планируется повысить интерес к традиционным для коренных малочисленных народов Севера видам хозяйственной деятельности.

"Размер ежемесячной социальной выплаты оленеводам и сотрудникам перевалочных баз, занятым в оленеводческих хозяйствах Магаданской области, в том числе в общинах малочисленных народов Севера, составлял 6 тыс. рублей. Такую сумму получали также школьники в возрасте от 14 до 18 лет при трудоустройстве в оленеводческие бригады на летние каникулы. Теперь ежемесячная выплата возросла до 8 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе парламента.

Оленеводство является одним из традиционных видов деятельности в Магаданской области. Основное место разведения северных оленей в регионе - Северо-Эвенский городской округ. Ранее сообщалось, что в целях сохранения этого вида животных с 2019 года в Магаданской области перестали выдавать лицензии на его отстрел. Каждое убийство северного оленя расценивается как браконьерство.