Главархив опубликовал имена всех тружеников тыла, награжденных медалью "За оборону Москвы"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более 500 тыс. имен тружеников тыла, награжденных медалью "За оборону Москвы", опубликовано на сайте виртуального музея "Москва - с заботой об истории", сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Очень важно сохранять не только историю страны и города, но и каждой отдельно взятой семьи. Именно поэтому 5 декабря, в День воинской славы России, мы запустили очень важный проект по публикации списков награжденных медалью "За оборону Москвы". За эти несколько месяцев была проделана очень большая работа по оцифровке и публикации данных. И сегодня горожане могут увидеть имена своих родственников среди полумиллиона имен людей, которые совершили настоящий трудовой подвиг. И это не военнослужащие, а мирные жители - рабочие, инженеры, колхозники, служащие, студенты, домохозяйки", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она отметила, что треть всех награжденных - женщины и дети. Все фамилии расположены в алфавитном порядке, поэтому их легко найти. Помимо списков, музей дополнили 30 роликами, в которых московские школьники читают письма своих ровесников, заставших немцев в Солнечногорском районе Московской области в ноябре 1941 года.

Также в виртуальном музее можно увидеть фильм об обороне Москвы. В его основу легли интервью двух женщин-ветеранов Великой Отечественной войны Аполлинарии Карцевой и Ларисы Мартиросян, обе они - участницы обороны Москвы. Увидеть сохранившиеся оборонительные сооружения можно на интерактивной карте.

На оборонительное строительство в октябре 1941 года вышли 600 тыс. жителей столицы, из них свыше 400 тыс. женщин. Длина только противотанковых рвов, сооруженных под Москвой, составила 676 км - примерное расстояние от Москвы до Чебоксар. Горожане возводили оборонительные сооружения вплоть до конца Курской битвы в 1943 году, когда немецкую армию окончательно лишили возможности прорваться к столице.