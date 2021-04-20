В больнице "Вороновское" за год вылечили более 12,5 тыс. пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более 12,5 тыс. пациентов вылечили в больнице "Вороновское", которую построили год назад в Новой Москве для лечения больных с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, ровно год назад Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское" принял первых пациентов. Построенная за месяц клиника очень помогла в борьбе с пандемией, особенно весной 2020 года, когда городские больницы работали с колоссальной нагрузкой, отметил мэр. За год работы врачи и медсестры "Вороновского" спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тыс. москвичей, заболевшим COVID-19, написал Собянин в своем блоге.

Он уточнил, что самому пожилому выписанному пациенту было 95 лет. Стационар рассчитан на прием до 800 человек, при этом каждая койка может быть трансформирована в реанимационную в течение суток.

За минувший год пациенты получили около 3 тыс. тонн кислорода и 150 литров плазмы. В диагностическом блоке выполнено более 17 тыс. КТ-исследований. В лаборатории проведено 3,2 млн исследований, в том числе 187 тыс. ПЦР-тестов. Приемное отделение, лечебный, диагностический, операционный и реанимационный блоки больницы оснащены по последнему слову медицинской техники.

"В симуляционном центре врачи обучаются навыкам лечения больных [с] COVID-19. Тренировки прошли более 400 медиков. Клиника находится довольно далеко за МКАД. Поэтому большинство врачей и медсестер работают вахтовым методом", - добавил Собянин.

Он напомнил, что для их проживания построены общежития, а рядом обустроены зоны отдыха на свежем воздухе. Когда пандемия будет побеждена, клинический центр "Вороновское" станет обычной инфекционной больницей.