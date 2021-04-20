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Белогорск в Амурской области полностью отключен от электроснабжения

Без электричества остались 65,5 тыс. человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Жители Белогорска - второго по численности города в Амурской области, в котором проживают 65,5 тыс. человек, остались без электроснабжения. Специалисты выясняют причины отключения электроэнергии, сообщила во вторник пресс-служба мэрии города.

"В Белогорске аварийное отключение света. Как рассказали в Белогороском РЭС [районные электрические сети], без электроснабжения с 14:10 (08:10 мск) весь город. Причины устанавливаются. По предварительным данным, отключение электроэнергии не связано с аварийной ситуацией на территории города", - говорится в сообщении в Instagram.

Белогорск - второй по численности населения город в Амурской области. Он находится в 130 км от Благовещенска и является крупным транспортным узлом Транссибирской магистрали.

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