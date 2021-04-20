Путин поприветствовал участников конференции "Эпидемиологическое благополучие"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса показала, что ни одно государство в мире не может эффективно обеспечить эпидемическую безопасность без сотрудничества с другими странами. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам и организаторам международной конференции "Эпидемиологическое благополучие", текст которого опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Проблемы, которым посвящена конференция, имеют особое значение для всего человечества и, несомненно, требуют объединения усилий врачей и ученых разных стран, - подчеркнул российский лидер. - Столько широко распространившаяся пандемия коронавирусной инфекции наглядно подтверждает, что ни одно даже самое развитое государство не в состоянии эффективно обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку, без взаимодействия с зарубежными партнерами".

Путин отметил, что российскими медиками накоплен уникальный опыт в борьбе с коронавирусом и многими другими опасными заболеваниями, включая грипп, чуму, ВИЧ, корь, лихорадку Эбола. "Наши специалисты активно делятся с иностранными коллегами своими знаниями, открытиями, технологическими и практическими наработками и готовы расширять подобное сотрудничество и впредь", - говорится в приветствии президента РФ.

Он выразил уверенность, что результаты работы участников конференции получат практическое применение и послужат защите здоровья людей во всем мире.

Конференция "Эпидемиологическое благополучие" состоится 20-21 апреля 2021 года в Центре международной торговли. Ее организатором выступает Роспотребнадзор при поддержке МИД и Минфина России, в сотрудничестве с UNAIDS.