В Пермском крае продлили ограничения на работу ночных клубов

ПЕРМЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Запрет на работу ночных клубов и других развлекательных учреждений из-за коронавируса продлили в Пермском крае до 23 мая. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Ограничения продлены для организаций тех сфер и видов услуг, деятельность которых предполагает большое скопление людей, нахождение клиентов в небольших закрытых помещениях. Кроме того, до особого распоряжения оперштаба продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений, а также на проведение культурно-массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуация стабилизировалась, но жителям региона необходимо продолжать пользоваться масками и перчатками в транспорте, вокзалах, а также в торговых центрах, магазинах и других общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции.

В Пермском крае с начала пандемии выявлено 53 426 случаев коронавируса, выздоровели 48 069 человек, умерли - 2 085.