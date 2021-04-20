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В Краснодаре ликвидируют подтопления после ливня

В городе работают 20 единиц водооткачивающей техники

КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Локальные подтопления отмечаются на улицах Краснодара из-за сильного дождя, который прошел ночью и утром. Воду откачивают 20 специализированных машин, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Начиная с вечера понедельника, в Краснодаре шел дождь. Утром во вторник жители города в социальных сетях начали размещать видеозаписи, на которых запечатлены подтопления проезжей части.

"Из-за сильного дождя, который прошел ночью и утром 20 апреля, в городе зафиксировано несколько локальных подтоплений. Сейчас в Краснодаре работают 20 единиц водооткачивающей техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первую очередь спецтехника направляется для дежурства на участки улично-дорожной сети, где подтопления возникают периодически, а также при поступлении заявок от горожан. Также уточняется, что в течение ночи специалисты аварийной бригады по содержанию насосных станций проверяли работоспособность основных канализационно-насосных станций краевого центра - сбоев в работе КНС выявлено не было.

 

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