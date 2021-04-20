На Ставрополье около 20 тыс. человек остались без воды из-за аварии

ПЯТИГОРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Аварийное отключение водоснабжения произошло в Минераловодском районе Ставрополья из-за порыва водовода. Без воды остались почти 20 тыс. человек и пять социально значимых объектов, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

"20 апреля в 09-00 мск поступила информация о том, что в Минераловодском городском округе произошло аварийное отключение водоснабжения. Место порыва - водовод "Малка", пос. Евдокимовский, ул. Заречная, диаметр - 1000 мм. Под отключение попало 4 234 домовладения, 6 293 абонента (18 879 человек, из них детей 5 244), социально значимых объектов - 5 (3 школы, 1 детсад, 1 котельная)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запас воды имеется. Подвоз воды осуществляется автоцистерной предприятия по заявкам. Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 17:00.