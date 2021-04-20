Бурятия потратит более 465 млн рублей на покупку квартир для сирот

УЛАН-УДЭ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Бурятии направят в 2021 году более 460 млн рублей на обеспечение жильем сирот. Об этом сообщили ТАСС во вторник в министерстве социальной защиты населения республики.

"В этом году на обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот у нас в регионе предусмотрено свыше 465 млн рублей, из них более 390 млн рублей - средства из федерального бюджета, остальное - из республиканской казны, в том числе это средства на жилье, которое будет выделено по судебным решениям", - сообщили в министерстве.

В этом году планируется обеспечить 185 сирот. Квартиры для них приобретает Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия. "Это жилые помещения на вторичном рынке", - пояснила консультант информационно-аналитического отдела республиканского министерства социальной защиты населения Мария Ивайловская.

По ее словам, всего в регионе в жилье нуждаются более 5,6 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них права наступили у 4,3 тыс. человек.

Квартиры среди тех, кто стоит в очереди, распределяются путем жеребьевки, во время которой обязательно присутствует уполномоченный по правам человека в Бурятии. После распределения сироты дают согласие на заселение, с ними заключаются договоры найма спецжилфонда на пять лет. "После пяти лет те, кто не имеет просроченной задолженности по ЖКХ, кто не находится в местах лишения свободы, вправе приватизировать недвижимость", - добавила Ивайловская.

В 2015-2017 годах для детей-сирот приобрели 254 жилых помещения в селе Сотниково Иволгинского района, в пригороде Улан-Удэ. В декабре 2018 года в Следственном управлении СК РФ сообщили, что большинство домов оказалось непригодным для проживания из-за нарушений, допущенных при строительстве. В отношении должностных лиц Минстроя возбудили уголовное дело. Правами сирот на новое жилье юристы занимаются в суде.