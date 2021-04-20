Захарова: запрет ЕСПЧ о передаче данных о здоровье Навального прикрывает действия Запада

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о запрете передачи документов, содержащих сведения о здоровье Алексея Навального, прикрывает любые действия западных служб, а также блокирует возможности России запросить информацию по этому делу. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Правочеловеческая структура занимается принятием антигуманных решений и таким образом просто выводит из-под удара представителей соответствующих служб западных стран, которые могут творить все что угодно, а потом будут прикрыты подобными якобы правочеловеческими решениями", - сказала она.

Кроме того, по словам Захаровой, это решение лишает Россию возможностей запросить информацию по данному делу. "Блокируются любые попытки запросить информацию от западных коллег относительно того, что же там на самом деле нашли в его анализах, на что ссылаются", - указала дипломат.

19 апреля ЕСПЧ вынес решение о закрытии доступа к имеющимся в его распоряжении документам, содержащим сведения о состоянии здоровья Алексея Навального. Суд постановил, что любые документы, связанные с состоянием здоровья Навального, не должны быть доступны общественности и должны рассматриваться как конфиденциальные.