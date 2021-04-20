Опрос: более трети подписчиков сетей "стопкоронавирус.рф" привились от COVID-19

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более трети подписчиков сетей "стопкоронавирус.рф" уже вакцинировались от коронавирусной инфекции, еще 28-29% планируют сделать это в будущем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф .

Всего в опросе, проведенном с 5 по 12 апреля, приняли участие 33 819 человек. "На вопрос "Привились ли вы или ваши родные от COVID-19?" подписчикам официальных сообществ на площадках Telegram и Viber (суммарно более 3,2 млн человек) предлагалось выбрать один из трех вариантов ответа: "да", "пока нет, но планируем" или "нет и не планируем". Утвердительно ответили на вопрос о сделанной прививке против коронавируса 34% (Viber) и 39% опрошенных (Telegram)", - следует из данных опроса.

Пока не сделали прививку, но планируют вакцинироваться сами или привить родных от 28-29% респондентов. При этом треть опрошенных на обеих площадках сообщили о неготовности к вакцинации против коронавируса.

На портале также узнали у россиян, как они относятся к отечественным и зарубежным вакцинам от коронавируса. Опрос проходил с 12 по 18 апреля на площадках Telegram и Viber, в нем принял участие 31 031 респондент. "Выяснилось, что доверяют отечественным вакцинам от 56 (Telegram) до 89% (Viber) человек. И российским, и зарубежным вакцинным препаратам от коронавируса доверяют от 9 (Viber) до 34% (Telegram) человек, а еще от 3 (Viber) до 10% (Telegram) верят только в зарубежные вакцины", - говорится в исследовании.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром им. Чумакова РАН.

Портал стопкоронавирус.рф был запущен по распоряжению правительства РФ в марте 2020 года для информирования россиян о ситуации с COVID-19 и предпринимаемых властями мерах. С этого момента его посетили более 223 млн раз (52,5 млн пользователей).