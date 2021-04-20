В Коми продлили запрет на массовые мероприятия до 31 мая

СЫКТЫВКАР, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Коми продлили действие режима повышенной готовности в связи с пандемией до 31 мая. Продлен запрет на проведение массовых мероприятий, на работу ночных клубов и дискотек, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"В Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 31 мая 2021 года. Продлен запрет и на работу ночных клубов (дискотек). Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Глава региона Владимира Уйба отметил, что празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в режиме онлайн.

"Мы приняли решение о том, что праздничный парад и шествие Бессмертного полка в этом году очно проводить не будем. Они состоятся в онлайн-формате. К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции пока не позволяет нам проводить такие массовые мероприятия. Сначала нам нужно выйти на стабильный уровень, а сделать это можно только путем вакцинации не менее 60% населения республики", - сказал Уйба.

На 20 апреля в Коми подтверждено 42 854 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 51 случай. Выздоровели 41 655 человек, умерли 869.