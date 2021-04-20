Мэр Москвы увеличил стипендии обучающимся по программам профессионального допобразования

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил на 5,5% до 12 792 рублей стипендии для обучающихся по программам дополнительного профессионального образования женщин, воспитывающих дошкольников, и граждан от 50 лет и старше. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Размер стипендии женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, и гражданам в возрасте 50 лет и старше, являющимся участниками программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, будет увеличен на 5,5% и составит 12 792 рубля в месяц. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными целям данных программ, реализуемых в рамках национального проекта "Демография", являются повышение конкурентоспособности и востребованности граждан на рынке труда, продление их трудовой активности, формирование актуальных компетенций и навыков, а также расширение гибких форм занятости: надомного труда, частичной занятости, самозанятости.

"В 2020 году участниками программ обучения стали более 4,3 тыс. женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, и около 4,9 тыс. граждан 50+. Обучение проводят 40 организаций - колледжи, вузы и учебные центры Москвы. Наиболее востребованными программами являются повышение компьютерной грамотности, технологии делопроизводства, кадровый менеджмент, информационные технологии и веб-программирование", - добавили в пресс-службе.