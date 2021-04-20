Дума приняла закон о проверке отсрочек от призыва по состоянию здоровья

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении правительственный законопроект о проверках правильности предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья и проведении контрольного медосвидетельствования.

"Устанавливается, что правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан", - говорится в пояснительной записке. Проверка будет проводиться призывной комиссией субъекта РФ в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе.

"В случае выявления нарушений в правильности предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья... вынесенных в рамках работы призывной комиссии, по решению призывной комиссии субъекта РФ проводится контрольное медицинское освидетельствование указанных граждан", - указано в документе.

На контрольное медосвидетельствование также будут направляться граждане, не согласные с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования.

Ранее в правительстве РФ сообщали, что принятие законопроекта снизит коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников. В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что законопроект позволит "минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья".