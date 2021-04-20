Совфед попросит Минздрав избавить врачей от "избыточной писанины"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации обратится к министру здравоохранения РФ с просьбой освободить врачей от "избыточной писанины", которая отнимает у них много времени. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно, избыточная бумажная писанина отнимает у врачей время. Мы в образовании долго с этим боролись, по-моему, побороли. А вот в здравоохранении еще не до конца. К министру здравоохранения обратимся, чтобы все-таки минимизировать траты врача на оформление ненужной документации, которую никто не смотрит", - сказала она на ежегодной встрече с тружениками социальной сферы села.

Так спикер Совфеда отреагировала на выступление педиатра из Ростовской области Алины Овчаровой, которая пожаловалась на то, что ей приходится тратить много времени на оформление документации.

Кроме того, врач попросила рассмотреть возможность внесения изменений в приказ Министерства здравоохранения РФ, сократив количество детей на одного участкового врача в сельской местности. Овчарова сказала, что на ее участке наблюдается 1 890 детей, из который 116 - новорожденные. "У меня самый дальний участок находится на расстоянии 50 км, куда приходится добираться на автомобиле 30-40 минут. Это в лучшем случае. Таким образом, на патронаж новорожденного, который занимает 15-20 минут, я могу потратить половину рабочего дня. А в это время на приеме никого нет", - сказала педиатр.

Матвиенко пообещала изучить этот вопрос, "чтобы было принято разумное решение". "У нас такая огромная страна, у нас такие разные регионы. Здесь невозможна средняя температура по госпиталю. На одного врача не может быть одинаковое количество детей в Москве, Нижнем Новгороде, в Рязани и в сельской местности. Так не бывает. Мы обязательно берем это в проработку", - сказала председатель верхней палаты парламента.