Путин подписал закон о регулировании труда в сфере электроэнергетики и теплоснабжения

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дополняет Трудовой кодекс статьей об особенностях регулирования труда работников в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, в области промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на оптимизацию требований по подготовке и аттестации сотрудников таких организаций. По оценке авторов инициативы, она будет способствовать сохранению отраслевой системы работы с отдельными категориями сотрудников с учетом особенностей производственно- технологических процессов и повышенными требованиями к обеспечению безопасности функционирования объектов электроэнергетики и энергосистемы в целом.