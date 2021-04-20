ВОЗ поблагодарила Россию за высокий уровень выявления опасных патогенов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценивает работу России по мониторингу опасных патогенов и укреплению коллективного потенциала готовности к реагированию на различные проблемы в сфере здравоохранения. Об этом заявил во вторник директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге на международной конференции "Эпидемиологическое благополучие".

"Я высоко ценю руководящую роль Министерства здравоохранения России и благодарю Роспотребнадзор за работу мирового уровня по мониторингу опасных патогенов. Я аплодирую российским ученым за их удивительные разработки крайне важных средств борьбы с пандемией", - говорится в видеообращении Клюге к участникам мероприятия.

Представитель ВОЗ также выразил признательность российской системе здравоохранения за надежное партнерство "в укреплении коллективного потенциала готовности к реагированию" и отметил в этой связи слабые стороны существующих механизмов.

"Пандемия отчетливо показала пробелы существующих мер реагирования на основные проблемы здравоохранения и привела к задержкам в оказании основных медицинских услуг, доводя до отчаяния тех, кто болен туберкулезом или ВИЧ, - подчеркнул Клюге. - COVID-19 также показал перспективы в отношении глобальных задач в области здравоохранения, которые обязались выполнить".