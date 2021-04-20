Жителя Волгограда арестовали за призывы выйти на митинг 21 апреля

ВОЛГОГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда во вторник арестовал на 25 суток координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Евгения Кочегина за организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Это первый арест в России за призывы выйти на несогласованные акции 21 апреля.

"Центральный районный суд Волгограда привлек к административной ответственности Евгения Кочегина за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Постановлением суда за совершение правонарушения ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток", - сказала Вальковская. По данным суда, мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, 19 апреля разместил в интернете призыв к участию в митинге.

В судебном заседании Кочегин вину в совершении правонарушения не признал, уточнила Вальковская. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.