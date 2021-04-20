Суд в Минске оставил в силе приговор журналистке за разглашение врачебной тайны

МИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Минский городской суд оставил в силе приговор журналистке информационного портала tut.by Екатерине Борисевич за разглашение врачебной тайны в виде шести месяцев лишения свободы по делу о смерти участника протестов Романа Бондаренко. Об этом во вторник сообщил портал tut.by со ссылкой на постановление суда.

"Судебная коллегия огласила решение: оставить приговор Екатерине Борисевич - полгода лишения свободы - в силе. Апелляционные протест и жалобу суд оставил без удовлетворения", - отмечается в сообщении.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии подала протест на приговор суда Московского района Минска в отношении Борисевич, посчитав его слишком мягким.

Суд Московского района Минска 2 марта нынешнего года признал корреспондента информационного портала tut.by Екатерину Борисевич и врача Городской больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина виновными в разглашении врачебной тайны о смерти участника акций протеста Романа Бондаренко. Суд приговорил Борисевич к шести месяцам лишения свободы, а Сорокина - к лишению свободы на два года с отсрочкой приговора на один год. Сорокин был освобожден из-под стражи в зале суда.

Дело Бондаренко

В Белоруссии с 9 августа 2020 года, когда в стране состоялись выборы президента, начались акции протеста. Оппозиция не признала результаты голосования и призвала к проведению протестных акций до объявления новых выборов. Наряду с несанкционированными акциями в центре Минска, протестные выступления стали проходить в спальных микрорайонах. 11 ноября прошлого года в одном из дворов на улице Червякова в Минске, где находится так называемая площадь перемен, произошла стычка между Бондаренко и группой мужчин, которые снимали ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Бондаренко, который пытался им помешать, с силой оттолкнули, при падении он ударился головой. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска. Вечером 12 ноября он умер.

По версии следствия, журналист портала tut.by Борисевич 12 и 13 ноября 2020 года в нарушение порядка обращения с информацией, составляющей врачебную тайну, склонила врача больницы скорой медпомощи Сорокина предоставить данные о пациенте больницы Бондаренко.