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Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что ситуация с COVID-19 в мире будет напряженной еще около года

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная подчеркнула, что многое зависит от мер против распространения инфекции, которые принимают в различных странах

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией будет оставаться напряженной в разных странах еще на протяжении шести месяцев или даже года. Об этом сообщила во вторник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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"Еще, наверное, в течение полугода - года мы будем наблюдать достаточно серьезную, напряженную ситуацию в тех или иных уголках земного шара", - сказала она на международной конференции "Эпидемиологическое благополучие".

Пшеничная подчеркнула, что очень многое в борьбе с пандемией зависит от мер против распространения коронавирусной инфекции, которые принимают в различных странах мира.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 142,1 млн человек, свыше 3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 718 854 случая заражения, выздоровели 4 343 229 человек, умерли 106 307. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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