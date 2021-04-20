Эксперт считает, что ситуация с COVID-19 в мире будет напряженной еще около года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией будет оставаться напряженной в разных странах еще на протяжении шести месяцев или даже года. Об этом сообщила во вторник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Еще, наверное, в течение полугода - года мы будем наблюдать достаточно серьезную, напряженную ситуацию в тех или иных уголках земного шара", - сказала она на международной конференции "Эпидемиологическое благополучие".

Пшеничная подчеркнула, что очень многое в борьбе с пандемией зависит от мер против распространения коронавирусной инфекции, которые принимают в различных странах мира.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 142,1 млн человек, свыше 3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 718 854 случая заражения, выздоровели 4 343 229 человек, умерли 106 307. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.