Тесты на коронавирус от Unilabs будут использоваться в проездном IATA Travel Pass

ЖЕНЕВА, 20 апреля. /ТАСС/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объявила о заключении соглашения с одним из ведущих поставщиков медицинских диагностических услуг в Европе Unilabs, в рамках которого результаты проводимых Unilabs тестов на коронавирус, а также лаборатории компании будут включены в цифровой проездной IATA Travel Pass. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном во вторник на ее сайте.

По его данным, соглашение сделает Unilabs одной из первых крупных компаний подобного рода, интегрированных в приложение IATA Travel Pass. "Тестирование на COVID-19 будет играть роль в возобновлении международных поездок. Путешественники должны будут располагать информацией о требованиях к тестам, определять местонахождение лабораторий, подтверждать свою личность и по мере необходимости передавать результаты тестов соответствующим авиакомпаниям и контролирующим органам", - отметил генеральный директор IATA Уилли Уолш. При этом он добавил, что "партнерство с Unilabs предоставит авиапассажирам доступ к обширной сети Unilabs и поможет им безопасно и эффективно управлять результатами своих тестов".

Вместе с тем, как подчеркивается в пресс-релизе, поскольку в настоящее время правительства многих стран требуют от путешественников наличие отрицательного теста на коронавирус при въезде, использование IATA Travel Pass значительно упрощает и облегчает этот процесс. Кроме того, Unilabs сможет безопасно загружать результаты тестов в проездной IATA Travel Pass, которые затем проверяются на соответствие глобальному реестру IATA Timatic. Через приложение пассажиры также смогут поделиться своим статусом и сертификатами цифрового тестирования с соответствующими контролирующими органами и авиакомпаниями.

На текущий момент, как говорится в сообщении, Unilabs и IATA проводят пилотную программу в ОАЭ. Как только ее успешно запустят, инициатива будет распространена на другие подразделения сети Unilabs во многих странах. Наряду с ПЦР-тестированием Unilabs также выполняет тесты на антигены и серологические тесты. С начала пандемии компания провела около 10 млн тестов на COVID-19 в своих лабораториях, расположенных в 17 странах мира.

IATA Travel Pass включает четыре модуля, позволяющих путешественникам, в частности, получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну. Вместе с тем при помощи цифрового проездного клиенты смогут найти данные о центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления. Кроме того, путешественники смогут получить сертификат о прохождении тестирования и вакцинации и впоследствии предъявить его соответствующим авиакомпаниям и контролирующим органам.