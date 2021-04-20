Собянин поддержал идею бизнеса о "Миллионе призов" для вакцинировавшихся пожилых москвичей

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Привитые от коронавируса москвичи старше 60 лет смогут получить дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к программе "Миллион призов". Об этом сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ко мне обратилась Московская торгово-промышленная палата. Бизнес серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом <...> Считаю, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания. Более того, думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками", - написал Собянин.

Мэр добавил, что о запуске программы будет сообщено в ближайшее время. Собянин заранее поблагодарил всех, кто примет участие "в акции, которая спасет жизнь многим москвичам".

Он также считает, что "москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса". Средства на финансирование программы, по словам мэра, можно собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса.

"А правительство Москвы обеспечит всю необходимую организационную поддержку. Используем для этого инфраструктуру, созданную в прошлом году, когда город успешно реализовал программу стимулирования потребительского спроса "Миллион призов", - написал мэр.

Помощь бизнесу

"Во многих странах и городах мира из-за этого был введен жесткий локдаун, что нанесло огромный ущерб предпринимателям. Чтобы избежать подобного сценария в Москве, ТПП предлагает реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу", - написал в блоге мэр.

Так, москвичи старше 60 лет, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе.

Также Собянин разместил в своем блоге информацию о счете автономной некоммерческой организации "Мой район" для перечисления пожертвований на программу поощрений вакцинации москвичей старшего поколения.