Власти Москвы запустили конкурс памяти московского ополчения

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московская городская дума совместно со столичным департаментом образования и науки запустили конкурс "Памяти подвига Московского народного ополчения в битве за Москву" для школьников. Соответствующее соглашение стороны подписали во вторник в Музее Победы на Поклонной горе, передает корреспондент ТАСС.

Подписание соглашения состоялось рядом с залом Славы. В мероприятии приняли участие министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Мы тесно сотрудничаем со школьными музеями, посвященными московскому ополчению. Мы видим, что это яркие энтузиасты, заинтересованные в результате учителя, специалисты своего дела. Их необходимо поощрять, давать возможность развиваться и вовлекать в работу все больше и больше учеников", - сказал Шапошников.

После подписания положения о конкурсе департамент образования и науки совместно с Мосгордумой дали начало проекту, посвященному 80-летию формирования дивизий народных ополченцев. В нем будут принимать участие образовательные организации и школьные музеи военно-патриотической направленности. Конкурс проводится по трем номинациям: "Школьный музей народного ополчения", "Экспозиция в школьном музее, посвященная народному ополчению", "Школьная выставка, посвященная народному ополчению".