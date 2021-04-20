Чекунков назвал ситуацию в социальной сфере главным вызовом для Дальнего Востока

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Главным вызовом для Дальнего Востока является социальная сфера, а работа для выравнивания существующих деформаций ведется со всеми федеральными органами исполнительной власти, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Главным вызовом, тем не менее, остается социальная сфера. В 10 из 11 субъектов ДФО уровень бюджетной обеспеченности ниже среднероссийского. Свести потребности в финансовых ресурсах, налоговых и прочих доходах, представляется большим вызовом. Мы ведем работу со всеми федеральными органами исполнительной власти для выравнивания этих деформаций", - сказал он на первом заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Федерального собрания РФ.

Министр добавил, что разработан инструмент для снятия инфраструктурных ограничений - так называемая дальневосточная концессия. "Попросту говоря, это инфраструктурная ипотека, которая позволит, используя ресурсы нашей государственной программы, они достаточно ограничены, привлечь к строительству новой инфраструктуры, в том числе социальной, до 500 млрд рублей. Первые проекты стартуют уже в этом году", - пояснил Чекунков.

Он также подчеркнул, что продолжается работа по усовершенствованию преференциальных режимов, в Госдуму уже внесены поправки к федеральным законам о ТОР и СПВ, предусмотрены возможность объединять таможенные зоны, переведение в электронный формат основных услуг для резидентов. Новым приоритетом, по словам министра, также стала поддержка малого и среднего бизнеса.

"Поддержка активных дальневосточников. Расширяется программа "дальневосточного гектара". С 1 августа текущего года будет возможность для тех граждан, которые успешно освоили первый участок, получить дополнительный участок для занятия на нем сельским хозяйством, либо строительство индивидуального дома. Также программа расширяется на Арктическую зону РФ", - добавил Алексей Чекунков.

О концессиях

Усовершенствованный механизм ГЧП будет направлен на возведение объектов инфраструктуры и затронет интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества.

Ранее Минвостокразвития предложило структурировать реализацию комплексных концессионных проектов в формате одного окна от момента концептуального одобрения до выхода распоряжения правительства РФ о заключении концессионного соглашения, а также далее до полной его реализации. На данный момент прорабатываются критерии отбора региональных концессионных проектов, для которых правительство принимает решение о предоставлении субсидий региональным бюджетам за пределами сроков утвержденных лимитов бюджетных обязательств.