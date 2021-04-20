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Пандемия COVID-19

Еврокомиссар подтвердил, что контракт ЕС с AstraZeneca может быть не возобновлен

Тьерри Бретон упомянул не отказ от аденовирусного типа вакцин в целом, а указал на невыполнение сроков поставок в этом году

РИМ, 20 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил во вторник в эфире итальянского канала Sky TG24, что контракт на поставки вакцины от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca может быть не возобновлен. При он упомянул не отказ от аденовирусного типа вакцин в целом, а указал на невыполнение сроков поставок в этом году.

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"Контакт с AstraZeneca истекает в конце года. Посмотрим, будут ли условия для его возобновления. В первом квартале компания должна была поставить ЕС 120 млн доз, а были получены только 30 млн. В полном объеме заказ был выполнен только для Великобритании, а в ЕС - лишь на четверть", - сказал еврокомиссар.

Бретон также указал, что после положительного заключения Европейского агентства лекарственных средств о вакцине Johnson & Johnson, кампания вакцинации в ЕС ускорится. "Наша цель - и мы вполне можем ее достичь - вакцинировать 70% взрослого населения к середине июля", - сказал он.

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ИталияПандемия COVID-19
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