В Австрии 74 человека умерли после прививки от коронавируса

ВЕНА, 20 апреля. /ТАСС/. Число летальных исходов, произошедших после вакцинации от нового коронавируса в Австрии, увеличилось до 74. Пока только в одном из этих случаев видна связь с использованной вакциной, сообщило во вторник Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения в докладе за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 16 апреля 2021 года.

"Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 74 смертельных случаях, близких по времени к прививке от COVID-19 (64 - BioNTech - Pfizer, 4 - Moderna, 6 - AstraZeneca", - говорится в докладе.

Как отмечает надзорная служба, "в одном случае видна связь с вакциной". В частности, это смерть 49-летней женщины, которая умерла в результате тяжелых нарушений свертывания крови. В марте было известно, что умершая женщина была привита препаратом AstraZeneca. С тех пор велось изучение обстоятельств ее смерти. Причины смерти еще 23 человек выясняются. Во всех остальных случаях связь с вакциной не подтвердилась.

30 марта эта надзорная служба Австрии сообщала о 55 случае смерти после прививки.

В Австрии с начала кампании по вакцинации было привито более 2,4 млн человек. Количество зарегистрированных сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки от коронавируса в Австрии за весь период наблюдений возросло до 20 264. Самая большая доля из них приходится на препарат компании AstraZeneca - всего 14 739 сообщений. На втором месте следует препарат BioNTech - Pfizer - 4 820 сообщений о различных реакциях. На третьем - препарат компании Moderna с 705 сообщениями.

Как отмечается, естественные осложнения со здоровьем без связи с вакциной, но вплоть до смерти, могут происходить в основном среди наиболее уязвимого пожилого населения, которое принимает участие в вакцинации.