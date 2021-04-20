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Путин наградил пресс-секретаря мэра Москвы медалью ордена "За заслуги перед отечеством"

Гульнару Пенькову наградили "за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил пресс-секретаря мэра Москвы Гульнару Пенькову медалью ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени. Указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Указ президента РФ о награждении государственными наградами РФ. <...> За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить медалью ордена "За заслуги перед отечеством" I степени Пенькову Гульнару Валерьевну - пресс-секретаря мэра Москвы - руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы", - говорится в тексте документа.

Гульнара Пенькова родилась в Москве. Образование высшее - журналист. В 1998 году она закончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания, в 2000 году - Дипломатическую академию МИД РФ. В кремлевской администрации, где Пенькова работала с апреля 1999 года, она прошла путь от ведущего специалиста до замначальника управления пресс-службы и информации президента России. Помимо информационного обеспечения деятельности главы государства Гульнара Валерьевна принимала участие в организации и проведении мероприятий с участием президента, международных встреч на высшем уровне.

С ноября 2010 года назначена на должность пресс-секретаря мэра Москвы - руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы. Награждена государственными наградами: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы, Почетной грамотой президента РФ. Имеет классный чин государственной гражданской службы РФ действительного государственного советника РФ второго класса.

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Россия
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