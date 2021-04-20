Губернатор Ленобласти в 2020 году заработал на 825 тыс. рублей больше, чем годом ранее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2020 году заработал более 6,8 млн рублей, увеличив доход по сравнению с 2019 годом на 825 тыс. рублей. Такие данные следуют из декларации о доходах, опубликованной во вторник на сайте областного правительства.

"Декларированный годовой доход составляет 6 млн 833 тыс. 089 рублей 17 копеек", - говорится в документе. По итогам 2019 года доход Дрозденко составлял 6 млн 007 тыс. 445 рублей.

В пользовании Дрозденко по-прежнему находится квартира в России площадью 305 кв. м и жилой дом площадью 327,9 кв. м. В декларации губернатора указано движимое имущество - легковой автомобиль Land Rover Defender, квадроцикл "Ямаха 700", снегоход Ski-doo, мотоцикл Harley-Davidson и два прицепа.

Доход супруги губернатора, согласно декларации, составляет 9 млн 479 тыс. 372 рубля.