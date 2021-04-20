Чекунков заявил, что в ДФО отмечается первый за много лет приток молодых специалистов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Приток молодых специалистов зафиксирован на Дальнем Востоке впервые за много лет. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на первом заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

"Впервые за много лет на Дальнем Востоке зафиксирован приток молодых специалистов. За последние пять лет в возрастной категории от 20 до 24 лет. Это очень важный тренд, говорит о том, что молодежь оценила, видит экономические перспективы региона и выпускники вуза приезжают работать на тех новых крупнейших предприятиях, которые запустились", - сказал он.

Министр отметил, что с 2015 года на Дальнем Востоке зафиксирован рост промышленного производства, в два раза опережающий среднероссийские темпы. В прошлом году четыре региона ДФО вошли в топ-30 рейтинга инвестклимата России.

"Большое достижение для нас. Три года назад от нас не было ни одного <…> Мы всячески поддерживаем те инновации, те подходы энергичные, которые наши субъекты применяют для того, чтобы пробираться вверх в рейтинге инвестиционной привлекательности", - добавил министр.

По словам главы Минвостокразвития, министерство совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики рассматривает более 20 проектных социальных инициатив, направленных на повышение качества жизни дальневосточников и жителей Арктической зоны РФ. В их числе предложения, направленные на решение миграционных проблем, повышение качества образования, развитие кампусов, удешевление стоимости обучения, субсидирование вузов, проекты в сфере кадрового обеспечения, охраны здоровья.

"Мы прорабатываем эти инициативы, заинтересованы в широком общественном обсуждении и поиске новых инструментов", - отметил Чекунков.

О реформе институтов

Министр также добавил, что также завершается реформа институтов развития Дальнего Востока и Арктики.

Ранее глава КРДВ Эдуард Черкин сообщил, что Единый институт развития Дальнего Востока, основой которого станет Корпорация развития Дальнего Востока, перейдет на полноценную систему работы после 1 октября 2021 года.

Единый институт создается вместо Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК), а также Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), функции которого будет исполнять его стопроцентный акционер ВЭБ.РФ. Под эгидой института будут консолидированы концепции и достижения всех институтов.