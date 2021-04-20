Российские паспорта получили 205 тыс. жителей ЛНР

ЛУГАНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Более 215 тыс. заявлений в Луганской народной республики всего одобрено на получение российского гражданства, сообщил во вторник министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

"В Луганской народной республике более 215 тыс. заявлений одобрено уже на получение российского гражданства", - приводит слова министра агентство Луганскинформцентр. Он уточнил, что к настоящему времени паспорта РФ получили 205 тыс. жителей ЛНР, еще 10 тыс. человек ожидает выезда в пункты выдачи документов.

Министр отметил, что всего более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР получили гражданство РФ в упрощенном порядке. Корнет уточнил, что это число включает граждан республик Донбасса, получивших паспорта РФ в соответствии с указом президента России Владимира Путина об упрощенной процедуре их выдачи. Также жители Луганской и Донецкой народных республик получали гражданство РФ по другим программам, таким образом можно говорить о гораздо большей цифре, добавил Корнет.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что на средину апреля более 200 тыс. жителей республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента России для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.