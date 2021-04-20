В Краснодаре устранили подтопления после дождя

КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Более 4 тыс. куб. м воды убрали с улиц Краснодара, где в ночь на вторник прошел сильный дождь. К вечеру последствия стихии ликвидированы на 30 участках, которые оказались подтоплены, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

Дождь в Краснодаре начался накануне вечером. Утром во вторник жители города в социальных сетях начали размещать видеозаписи, на которых запечатлены подтопления проезжей части.

"Водооткачивающая техника продолжает работать по локальным подтоплениям после сильного дождя, который шел в ночь с 19 на 20 апреля и в течение утра. Уже откачано более 4 тыс. кубов воды <…> По состоянию на 20:00 работы по откачке ливневых вод выполнены на 30 участках улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для ликвидации последствий дождя были задействованы 20 единиц специализированной техники.