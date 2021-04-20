Глава Минздрава Австрии исключил вероятность национальной регистрации вакцины "Спутник V"

ВЕНА, 20 апреля. /ТАСС/. Австрия не собирается регистрировать на национальном уровне российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и будет дожидаться результатов проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщил во вторник новый австрийский министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн, который вступил в эту должность в понедельник.

"Нет, мы договорились о проверке в ЕМА", - сказал министр в эфире телеканал ORF-2 в ответ на вопрос, будет ли в Австрии организована национальная регистрация российского препарата.

По словам министра, объем имеющихся данных о препарате "пока немного скудный". "Мы надеемся, что поступит больше данных о препарате, чтобы была регистрация ЕМА", - добавил Мюкштайн.

"Для меня важно, чтобы каждый австриец знал, что в Австрии используется только безопасная вакцина", - подчеркнул глава Минздрава, добавив, что он не знает подробностей, как выглядит будущий договор с Россией о закупке "Спутника V".

19 апреля канцлер республики Себастьян Курц сообщил, что коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и "Зеленые", договорилось закупить 1 млн доз "Спутника V" и его применение запланировано после регистрации Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее Курц объявлял, что переговоры Австрии с Россией о приобретении "Спутника V" де-факто подошли к концу, закупка российского препарата считается возможной для Австрии. Австрия также рассматривала возможность национальной регистрации.