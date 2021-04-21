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Пандемия COVID-19

Матчи Кубка Америки по футболу пройдут в Колумбии без зрителей

Турнир пройдет с 13 июня по 10 июля

БОГОТА, 21 апреля. /ТАСС/. Все матчи Кубка Америки по футболу, которые должны будут состояться в Колумбии, пройдут без зрителей в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Об этом во вторник сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке во время выступления в Боготе.

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"Этот Кубок пройдет без зрителей", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Президент добавил, что уведомление об этом решении было направлено Южноамериканской конфедерации футбола.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир пройдет с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 684 101, число летальных исходов - 69 177. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 6 марта 2020 года. 17 марта прошлого года Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.

Теги
КолумбияПандемия COVID-19
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