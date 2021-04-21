В Приморье отменили демонстрацию на 1 мая и шествие "Бессмертного полка"

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Приморья приняли решение не проводить первомайскую демонстрацию и шествие "Бессмертного полка" 9 мая из-за сложной эпидемиологической обстановки. Также не будет проводиться и крестный ход на Пасху, сообщила заместитель директора департамента внутренней политики края Ольга Ивченко.

"В 2021 году в Приморье решено не проводить первомайскую демонстрацию в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Здоровье жителей края - самый ценный ресурс, то, чем ни в коем случае нельзя рисковать. По этой же причине у нас не проводится традиционный крестный ход на Пасху на центральной улице столицы региона, торжественное шествие "Бессмертного полка" на 9 мая", - цитирует Ивченко пресс-служба правительства региона.

По данным краевого правительства, в регионе за сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся составляет 43 275. Выздоровели всего 40 647 человек, еще 705 человек умерли. За последнюю неделю в крае за сутки выявляется менее 40 новых случаев заражения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 142,1 млн человек, свыше 3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 718 854 случая заражения, выздоровели 4 343 229 человек, умерли 106 307.