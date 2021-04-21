В Буэнос-Айресе отказались отменять очные занятия в школах вопреки решению суда

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Буэнос-Айреса решили не переводить школы города на дистанционное обучение вопреки решению суда и указу президента. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства города.

"До того как выскажется Верховный суд, школы города Буэнос-Айрес продолжат очное обучение", - говорится в заявлении.

Ранее федеральный суд по административным спорам отменил решение городского суда, разрешившего школам Буэнос-Айреса не переходить на дистанционное обучение, как требовал указ президента Альберто Фернандеса об ужесточении карантинных мер.

Решение главы государства отменить очные занятия в Буэнос-Айресе и его пригородах до 30 апреля из-за роста случаев заражения коронавирусом привело к конфликту между федеральным правительством и властями города. Мэр города Орасио Ларрета обратился в Верховный суд с просьбой отменить пункт указа президента, касающийся школ. Инстанция пока не вынесла своего решения, но прошение разрешить очные занятия удовлетворил городской суд, в который обратилась группа родителей.

В воскресенье Ларрета объявил, что школы с понедельника продолжат очное обучение. Правительство страны подало апелляцию на решение городского суда. Федеральный суд обязал город приостановить очное обучение до решения Верховного суда.

6 апреля министр здравоохранения Карла Виссотти признала, что в Аргентине началась вторая волна пандемии. В стране выявлено 2 743 620 случаев заражения коронавирусом, в том числе 29 145 за последние сутки. Всего было зарегистрировано 59 792 летальных исхода.