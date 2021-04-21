СМИ: Япония планирует дополнительно приобрести у Pfizer 50 млн доз вакцины

Этого хватит для вакцинации 25 млн человек, отметило агентство.

Во вторник министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура, отвечая на запрос депутата от оппозиции, признал, что правительству Японии пока не удалось подписать с американской фармацевтической компанией Pfizer документ о дополнительных поставках вакцины от нового коронавируса, несмотря на то, что премьер-министр страны Ёсихидэ Суга уже заявил о достижении подобной договоренности. На прошлой неделе глава японского правительства по итогам визита в США объявил, что им была достигнута договоренность о том, что к сентябрю Япония получит от Pfizer партии вакцины, достаточные для вакцинации всего населения страны в возрасте старше 16 лет.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом фирм Pfizer и BioNTech на поставки препаратов от коронавируса. Япония рассчитывает получить 310 млн доз. Разрешение на использование в этой стране выдано только производителям вакцины Pfizer. В настоящее время она поставляется самолетами из Бельгии, где расположен один из заводов консорциума. Каждая отправка должна быть отдельно одобрена властями Евросоюза, которые жестко контролируют распределение вакцины и ее поставки за рубеж.