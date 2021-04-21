Глава ТПП попросил принять профстандарт по обслуживанию газифицированных жилых зданий

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением принять профессиональный стандарт по обслуживанию газифицированных жилых зданий, чтобы минимизировать число происшествий. Соответствующее письмо имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть предложения экспертов, поддержанные федеральными органами исполнительной власти, <…> в сфере нормативного обеспечения эксплуатации, содержания, технического обслуживания и ремонта внутридомового, внутриквартирного газового оборудования в жилых зданиях", - говорится в документе.

Одно из предложений касается принятия профстандарта по обслуживанию газифицированных жилых зданий. Эксперты палаты отметили, что несмотря на большое количество происшествий, в "действующих федеральных нормативно-правовых актах не установлен вид деятельности по проверке, очистке, техническому обслуживанию и ремонту дымоходов и систем вентиляции газифицированных жилых зданий, и как следствие, нет профессии по данному виду экономической деятельности и подготовленных должным образом специалистов".

Помимо этого, палата предлагает упростить процедуру уведомления жильцов о допуске специалистов для проведения техобслуживания и ремонта газового оборудования "путем уменьшения количества уведомлений с двух до одного". Также в ТПП считают необходимым "поставить задачу производства отечественных газовых плит только с полным "газ-контролем", организовать импорт подобных плит из-за рубежа".

Катырин привел ТАСС статистику, по которой за три месяца 2021 года на территории 25 регионов России в жилых зданиях произошло 72 происшествия (взрывы газа, взрывы газовых баллонов, отравление угарным газом), погибли 57 человек, пострадали 160. Одно из последних происшествий - обрушение перекрытий из-за взрыва газа - произошло в трехэтажном доме в селе Маргуша Нижегородской области вечером 19 апреля. По данным МЧС, один ребенок погиб, еще семь человек пострадали. Приоритетная версия следственных органов - "недостаточное соблюдение мер безопасности при подключении и при работе, в том числе аварийной бригады при вызове на запах газа".

"В этих условиях направленные предложения палаты являются наиболее актуальными", - добавил Катырин.