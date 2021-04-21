Москва и Тульская область разработают новые турпредложения для жителей двух регионов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Новые туристические предложения будут разработаны для жителей Москвы и Тульской области. Такое решение было принято в ходе стратегической сессии с участием представителей комитетов по туризму Москвы и Тульской области, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"В столице состоялась стратегическая сессия с участием представителей комитетов по туризму Москвы и Тульской области, а также экспертов. На встрече прорабатывалась дорожная карта для увеличения турпотока между двумя регионами и новые туристические предложения для их жителей", - рассказал собеседник агентства.

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, оба региона связывают добрососедские отношения и совместные проекты в самых разных направлениях.

"Пандемия хоть и стала сложнейшим испытанием для туротрасли, она дала мощный импульс для устойчивого развития внутреннего туризма. Этот объективный фактор нужно использовать - улучшать инфраструктуру, предлагать новые интересные маршруты, чтобы и в будущем сохранять такой же высокий спрос на путешествия внутри страны. Тульская область - наш сосед и важный партнер. Мы уже активно сотрудничаем в сфере туризма, например, в рамках Russpass (московский туристический сервис). И сейчас расширяем наше взаимодействие", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В ходе мероприятия специалисты наметили план действий, который позволит увеличить перекрестный турпоток между двумя регионами. В частности, речь идет о новых турпредложениях, ориентированных на современные запросы разных категорий путешественников - молодежи, семей с детьми и других. Для каждой целевой группы решили разработать свои уникальные маршруты.

"Так, в маршрут по Москве для семейной аудитории из Тульской области предложено включить спортивный комплекс "Лужники", парк развлечений "Остров мечты" и другие знаковые объекты столицы, интересные именно этой категории", - рассказал собеседник агентства.

В маршрут по Туле для московской молодежи, предпочитающей культурно-познавательный туризм, войдут интерактивный Музей станка, арт-пространства и индустриальные творческие кластеры города.