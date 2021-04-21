Johnson & Johnson вместе с ученым из Германии изучит связь между вакциной и тромбозом

ТАСС, 21 апреля. Компания Johnson & Johnson в сотрудничестве с ученым из Университета Грайфсвальда (Германия) Андреасом Грайнахером будет работать над изучением связи между использованием вакцины от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением Johnson & Johnson, и образованием тромбов у привившихся препаратом. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на специалиста из ФРГ.

С середины марта, как указывает агентство, Грайнахер занимается анализом образцов крови людей, у которых после применения вакцины от коронавируса британско-шведского производителя AstraZeneca были выявлены редкие побочные эффекты в виде образования тромбов. Теперь ученый хочет, чтобы образцы препарата Johnson & Johnson были изучены в его лаборатории.

"Сегодня мы договорились с Johnson & Johnson, что будем работать вместе", - цитирует Грайнахера агентство Reuters. "Самое главное, что мне необходимо и о чем я сообщил компании, - это получить доступ к препарату, поскольку вакцина Johnson & Johnson недоступна в Германии", - добавил ученый.

20 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины компании Janssen, являющейся подразделением американской Johnson & Johnson. В то же время европейский регулятор подчеркнул, что преимущества от использования препарата продолжают перевешивать риски. Согласно информации EMA, большинство случаев осложнений было выявлено у женщин в возрасте до 60 лет. Однако на основании имеющихся данных невозможно выделить конкретные факторы риска, указывается в пресс-релизе.

В свою очередь глава EMA Эмер Кук заверила, что в ЕС не было зафиксировано ни одного случая тромбоза после применения вакцины компании Janssen. При этом она уточнила, что регулятор продолжит изучение случаев тромбоза после применения данного препарата.