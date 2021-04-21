Оздоровительные лагеря в Кировской области примут в 2021 году в шесть раз больше детей

КИРОВ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют организовать отдых более 55 тыс. детей в лагерях в ходе оздоровительной кампании 2021 года, что в 6,7 раза больше показателя прошлого года. Организаторы планируют провести спортивные, экологические, лингвистические смены, а также смены, посвященные юнармейскому движению, достижениям космонавтики и другие, сообщила в среду ТАСС министр спорта и молодежной политики региона Анна Альминова.

"Всего в оздоровительную кампанию 2021 года планируется организовать отдых для 55 341 ребенка, включая лагеря с дневным пребыванием детей, загородные стационарные лагеря и лагеря, организованные санаторно-курортными учреждениями. В летнем сезоне 2020 года на территории Кировской области осуществили свою деятельность 20 загородных организаций отдыха и оздоровления детей, где отдохнули 8 213 детей", - сказала Альминова.

Точные сроки начала летней оздоровительной кампании 2021 года пока не определены, в случае благоприятной эпидемиологической обстановки смены начнутся 1 июня. "В текущем году, помимо традиционно проводимых спортивных смен, запланированы смены, касающиеся влияния экологических проблем на окружающий мир, лингвистические смены. Также будут такие смены как "Летний блог", "Юнармейское лето - 2021", где дети освоят навыки туристской, строевой, медицинской, физической подготовки. В ходе смены "Гагаринский старт" подростки не только расширят знания про достижения российской космонавтики, но и освоят приемы работы с социально значимой информацией, а применить полученный опыт дети смогут при изучении истории России, обществознания и физики", - отметила министр.

По ее словам, в настоящее время готовятся принять детей 486 лагерей, в том числе 22 загородных и два в санаториях. При этом количество детей в отрядах не превысит 75% от проектной вместимости лагеря (в 2020 году наполняемость составляла не более 50%). Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях не разрешается, также родителей не будут пускать в лагерь. Кроме того, в лагерях планируют установить диспенсеры с антисептиком для обработки рук, будет проводиться ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, регулярное обеззараживание воздуха.

В прошлом году загородные лагеря начали свою работу с 1 июля при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Всех детей и сотрудников обследовали на COVID-19, были запрещены массовые мероприятия, родителям также не разрешали приходить на территорию, а персонал пребывал в лагерях круглосуточно. За лето в лагерях прошло несколько десятков тематических смен.