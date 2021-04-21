Старт акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" будет дан в Москве 25 апреля

МОСКВА. 21 апреля. /ТАСС/. Железнодорожный состав акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" готов к отправке из столицы России, сообщает в среду Министерство обороны РФ.

"Старт военно-патриотической акции будет дан 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня 2021 года в подмосковном парке "Патриот" проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, поезд состоит из 17 тематических вагонов. Среди них - "Дорога памяти" - по аналогии с одноименным музейным комплексом. В нем размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Тематический вагон "Современная армия" расскажет о новейших достижениях всех видов и родов войск. Здесь расположены интерактивные экспозиции, выставки органов военного управления.

На трех платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил РФ. Вагон "Победа над невидимым врагом", посвященный борьбе с COVID-19, разделен на три части: "красная зона", где для всех желающих будет осуществляться наглядный показ палаты для ковидного пациента; "демонстрационная зона" - здесь можно увидеть ролики и презентации о победе военных медиков над коронавирусной инфекцией, и "телемедицинская зона". В ней посредством телемедицинского комплекса с диагностическим оборудованием будут производиться консультации с дистанционным участием профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург) на остановках эшелона. В каждом тематическом вагоне для всех посетителей будут организованы лекции, сказано в сообщении.

Кроме того, концертная бригада Центрального дома Российской Армии имени Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамблями песни и пляски всех военных округов и флотов выступят с концертами. Они будут проходить на специально оборудованной платформе-сцене перед жителями российских городов, говорится в пресс-релизе.

Состав посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска - всего более 50 населенный пунктов. "В каждом городе поезд будет делать обязательную остановку на несколько часов, и все желающие смогут ознакомиться с экспозицией", - сказано в сообщении.