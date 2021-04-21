В исследовании плазмы привившихся от COVID-19 в Москве за месяц поучаствовали 120 человек

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Участниками исследования свойств плазмы привившихся от коронавируса за месяц в Москве стали 120 человек. По итогам изучения врачи примут решение о том, можно ли приглашать вакцинированных москвичей стать донорами, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве продолжается исследование по применению плазмы от вакцинированных против COVID-19 доноров. За месяц в нем приняли участие 120 человек. 63 пациента опытной группы получили трансфузии плазмы от вакцинированных доноров, в то время как участники контрольной группы - от переболевших. <...> Исследователи сообщили, что у реципиентов не было выявлено осложнений после переливания", - приводятся в сообщении данные пресс-службы столичного комплекса социального развития.

Часть пациентов продолжают находиться под наблюдением врачей в стационарах, некоторые уже выписаны. При работе специалисты используют сервисы единой цифровой платформы: посредством телемедицины ведется наблюдение за выписанными. "Поскольку исследование является слепым, конечные результаты об эффективности плазмы от вакцинированных доноров мы узнаем только после его завершения", - добавили в пресс-службе комплекса.

Отмечается, что изучать применение плазмы с антителами к коронавирусной инфекции, полученной от доноров после вакцинации от заболевания, начали в столице в марте. После того как исследование завершится, в клиниках примут решение, можно ли приглашать вакцинированных москвичей стать донорами плазмы, и сформулируют критерии отбора.

"Переливание плазмы от выздоровевших после коронавируса людей начали применять в городских больницах в апреле 2020 года. За это время донорами стали 20 тыс. человек, они сдали более 13 тонн плазмы. Плазма применяется во всех стационарах города при лечении больных со средней и тяжелой формой коронавирусной инфекции", - сообщается на сайте мэра.