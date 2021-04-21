{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации

По словам спикера Госдумы, Россия благодаря вакцине и принимаемым мерам проходит пандемию с меньшими вызовами, чем другие страны

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что бизнесу сегодня следует активно участвовать в кампании по вакцинации, чтобы обеспечить ее эффективность. Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников", - отметил Володин.

По его словам, Россия благодаря вакцине и принимаемым мерам проходит пандемию с меньшими вызовами, чем другие страны. Так, подчеркнул спикер Госдумы, у бизнеса и граждан сегодня есть возможность работать и восстановиться после ограничений. Однако, убежден Володин, избежать новых волн коронавируса "можно только при массовой вакцинации и формировании за счет этого общественного иммунитета".

"Совершенно очевидно, процесс вакцинации может быть гораздо эффективней, если бизнес примет в нем участие. Важно, чтобы люди быстрее вернулись к привычному укладу жизни и экономика работала в нормальном режиме", - считает спикер Госдумы.

При этом он отметил, что вакцинация это личный выбор каждого человека.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Тестирование системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая
Прием заявлений от желающих принять участие в тестировании продлится с 21 апреля по 7 мая
Читать полностью