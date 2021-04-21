Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что бизнесу сегодня следует активно участвовать в кампании по вакцинации, чтобы обеспечить ее эффективность. Об этом он написал в своем Telegram -канале в среду.

"Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников", - отметил Володин.

По его словам, Россия благодаря вакцине и принимаемым мерам проходит пандемию с меньшими вызовами, чем другие страны. Так, подчеркнул спикер Госдумы, у бизнеса и граждан сегодня есть возможность работать и восстановиться после ограничений. Однако, убежден Володин, избежать новых волн коронавируса "можно только при массовой вакцинации и формировании за счет этого общественного иммунитета".

"Совершенно очевидно, процесс вакцинации может быть гораздо эффективней, если бизнес примет в нем участие. Важно, чтобы люди быстрее вернулись к привычному укладу жизни и экономика работала в нормальном режиме", - считает спикер Госдумы.

При этом он отметил, что вакцинация это личный выбор каждого человека.